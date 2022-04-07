Мер Дніпра закликав містян виїхати з міста
Насамперед очільник міста рекомендував зробити це жінкам, дітям і людям похилого віку
Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував вразливим категоріям населення негайно виїхати з міста, а тим, хто зробив це раніше – не поспішати повертатися. Про це мер міста повідомив у четвер, 7 квітня, під час брифінгу.
Тако він закликав виїхати за межі міста тим дніпрянам, які не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.
«Ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно»,– наголосив Філатов.
Він додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців.
Зауважимо, що станом на 7 квітня у Дніпропетровській області вже кілька разів лунала сирена повітряної тривоги.
Нагадаємо, дещо раніше у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються відновити наступ на Донбасі. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.