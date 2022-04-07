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    Мер Дніпра закликав містян виїхати з міста

    Мешканцям міста Дніпро через наступ окупантів на Донбасі рекомендують виїхати у безпечні регіони - Мер Дніпра закликав містян виїхати з міста
    Мешканцям міста Дніпро через наступ окупантів на Донбасі рекомендують виїхати у безпечні регіони
    фото з відкритих джерел

    Насамперед очільник міста рекомендував зробити це жінкам, дітям і людям похилого віку

    Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував вразливим категоріям населення негайно виїхати з міста, а тим, хто зробив це раніше – не поспішати повертатися. Про це мер міста повідомив у четвер, 7 квітня, під час брифінгу.

    Тако він закликав виїхати за межі міста тим дніпрянам, які не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

    «Ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно»,– наголосив Філатов.

    Він додав, що наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців.

    Зауважимо, що станом на 7 квітня у Дніпропетровській області вже кілька разів лунала сирена повітряної тривоги.

    Нагадаємо, дещо раніше у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються відновити наступ на Донбасі. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.


    Теги: війна Дніпро Україна Дніпропетровщина евакуація
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    Мер Дніпра закликав містян виїхати з міста