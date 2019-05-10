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    Одіозний екс-розвідник Семочко знову позивається до журналістів-розслідувачів

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    Екс-перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко під час інтерв'ю каналу Zik - Одіозний екс-розвідник Семочко знову позивається до журналістів-розслідувачів
    Екс-перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко під час інтерв'ю каналу Zik

    У суді колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки добивається спростування недостовірної інформації

    Звільнений перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав ще один судовий позов на журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держпортал «Судова влада».

    Відповідачами у справі є журналісти Денис Бігус, Леся Іванова, а також редактор новин UAportal Валерія Куценко і ТОВ «Телерадіокомпанія Люкс» (24 канал).

    Предметом позову зазначено захист честі, гідності і ділової репутації та зобов’язання спростувати недостовірну інформацію.

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    Дані з сайту «Судова влада України»

    7 травня відбувся авторозподіл по справі, яку розглядатиме суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Шкірай.

    Як повідомляв «Главком», на початку листопада 2018 року Сергій Семочко подав позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», в якому вимагає спростування недостовірної інформації.

    Нагадаємо, що на початку жовтня вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що сім’я першого заступника голови Зовнішньої розвідки України Сергія Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

    Говориться, що Семочко мешкає в будинку в елітному селищі Козин під Києвом. Ця нерухомість площею 333 кв. м була придбана в лютому 2016 року на ім’я Тетяни Лисенко, яка є громадянською дружиною розвідника і має російське громадянство. Про це свідчить той факт, що Федеральною податковою службою РФ їй присвоєно індивідуальний податковий номер.

    Пізніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

    16 жовтня СБУ почала розслідування відносно Семочко у справі про держзраду.

    Також у жовтні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення.

    Як відомо, 14 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на НСК «Олімпійський» заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено. Документ про звільнення датований 12 квітням.

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    гроші розслідування Сергій Семочко
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