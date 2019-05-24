Одіозний Семочко через суд хоче повернутися у Службу зовнішньої розвідки



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Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

Колишній розвідник оскаржив своє звільнення у Касаційному адміністративному суді

Касаційний адміністративний суд відкрив провадження за позовом колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це повідомляє «Главком» з посилання на відомості сайту «Судова влада України»

Семочко оскаржує в суді указ президента про своє звільнення. Після чого хоче поновитися на раніше займаній посаді.

23 травня у цій справі відбулося призначення колегії суддів у складі п’яти суддів. Головуючою є суддя Ірина Васильєва.

Як повідомляв «Главком», 12 квітня 2019 року бувший президент Петро Порошенко підписав Указ про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

17 квітня у політичному ток-шоу «Пульс» Порошенко заявив, що у суспільства не було довіри до Семочка. При цьому екс-глава держави визнав його ефективні розвідувальні дії на фронті.

«Якщо немає довіри - я його (Семочка - «Главком») запросив, ми з ним переговорили, і він був звільнений. Це була моя відповідальність і моє президентське рішення», - пояснив Порошенко.

Він додав, що відправив Семочка на поліграф для того, «щоб країна побачила, бреше він чи ні».

Як відомо, восени 2018 року керівництво Служби зовнішньої розвідки потрапило у скандал.

Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.