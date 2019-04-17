Порошенко: звільнений Семочко має пройти поліграф



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

За словами президента, країна має побачити, бреше Семочко чи ні

Президент України пояснив причини останніх кадрових змін і висловив переконання, що колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко має пройти перевірку на поліграфі

Про це він сказав у політичному ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна».

«Кадрові зміни відбулися між першим і другим туром, бо якщо люди висловлюють таку оцінку діям влади, ми маємо чути людей і реагувати на це. І проблема навіть не в тому, що вони (посадовці, яких змінили - ред.) були винні - вину доводить суд. А в тому, що ми маємо побудувати відносини довіри, і якщо люди не довіряють тому чи іншому керівникові, не чути людей - надзвичайно небезпечно. І це була одна з моїх помилок, яку я мушу визнати і вибачитися за неї», - зазначив Порошенко.

Він визнав: якщо компетентній людині немає довіри, вона не має можливості проводити реформи, і згадав у цьому зв’язку Сергія Семочка.

«Я дуже багато знаю про пана Семочка, в тому числі про його ефективні розвідувальні дії на фронті. Але якщо немає довіри - я його запросив, ми з ним переговорили, і він був звільнений. Це була моя відповідальність і моє президентське рішення», - підкреслив Порошенко.

Глава держави додав: якщо є об’єктивні, обґрунтовані претензії, треба звільнити людину, аби вона не перешкоджала об’єктивним розслідуванням.

«Причому не просто звільнити, а відправити на поліграф, на детектор брехні, для того, щоб країна побачила, бреше він чи ні», - сказав Порошенко.

Також він запевнив, що нікого з його родичів чи близьких товаришів на керівних посадах виконавчої служби не буде.

Нагадаємо, у неділю, 14 квітня, президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на НСК «Олімпійський» заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено.

Порошенко підписав документ про звільнення Семочка 12 квітня.

Як відомо, восени 2018 року керівництво Служби зовнішньої розвідки потрапило у скандал.

Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.

Джерело: Укрінформ