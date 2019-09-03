Одіозного ексрозвідка Семочка звільнили з військової служби - ЗМІ



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Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

За інформацією ЗМІ, Семочко звільнений з 3 вересня

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко остаточно звільнений з військової служби.

Про це повідомляє джерело Цензор.Нет

Як зазначається в наказі глави Служби зовнішньої розвідки Бухарєва від 30 серпня, Семочко звільнений з 3 вересня, пишен ЗМІ.

У червні глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко повністю не звільнив ексзаступника керівника СЗР Сергія Семочка.

«Петро Олексійович насправді злукавив, Семочко де-факто перебуває на військовій службі в розпорядженні Служби зовнішньої розвідки. Оголосив про звільнення - але не звільнив. Ну що ж, будемо вирішувати цю проблему», - зазначив Бухарєв.

Як повідомлялось, 31 травня Зеленський звільнив із посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області Олега Валендюка.

Нагадаємо, Валендюк був призначений на цю посаду в СБУ влітку 2018 року замість скандально відомого Сергія Семочко. До цього працював в органах прокуратури.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.