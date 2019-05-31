Зеленський звільнив двох керівників з СБУ



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На минулому тижні президент призначив свого друга Баканова першим заступником глави СБУ, а тільки сьогодні звільнив для нього місце

Президент Володимир Зеленський видав сьогодні укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

Так, указом №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова. Іншим указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.

Нагадаємо, Валендюк був призначений на цю посаду в СБУ влітку 2018 року замість скандально відомого Сергія Семочко. До цього працював в органах прокуратури.

Як повідомлялось, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського.