Зеленський звільнив двох керівників з СБУ
На минулому тижні президент призначив свого друга Баканова першим заступником глави СБУ, а тільки сьогодні звільнив для нього місце
Президент Володимир Зеленський видав сьогодні укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.
Так, указом №342/2019 Зеленський звільнив з посади першого заступника Голови СБУ Віталія Малікова. Іншим указом №343/2019 він увільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Також президент звільнив з посади начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, про що говориться в указі №344/2019.
Нагадаємо, Валендюк був призначений на цю посаду в СБУ влітку 2018 року замість скандально відомого Сергія Семочко. До цього працював в органах прокуратури.
Як повідомлялось, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Зеленського.