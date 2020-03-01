Офіцерів запасу призиватимуть цього року на строкову службу на 18 місяців



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Офіцерів запасу призиватимуть цього року на строкову службу

Офіцерів запасу не будуть залучати до участі в операції Об'єднаних сил

Цього року на строкову службу в армію призиватимуть офіцерів запасу.

Про це розповів виданню АрмияInform начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Волков.

«Мова йде про офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу і знаходяться в запасі. Для цієї категорії військових у відповідності до закону «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачена військова служба за призовом осіб офіцерського складу. Рішення про призов щорічно приймає керівництво ЗС України. Про те, що офіцерів запасу призиватимуть 1 квітня, як повідомили деякі ЗМІ, я не впевнений. Тому що строки призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначають накази міністра оборони України та начальника Генерального штабу. Поки що жодного наказу не видано, і не визначені терміни, коли їх призиватимуть, але початкова організаційно-планова робота у військкоматах з цією категорією військовослужбовців вже йде. Збираються послужні картки, уточнюються картотеки, кількість цих офіцерів», - зазначив Сергій Волков.

За його словами, відповідальність і організацію цієї роботи покладено на військові комісаріати. Туди вони повинні з'явитися і пройти медогляд. Але вже після того, як визначать обсяги облікових спеціальностей. Ці офіцери повинні відповідати умовам для проходження служби за станом здоров'я і не мати відстрочок. На цю категорію поширені такі ж відстрочки, як і для строковиків.

«Потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів можуть призвати на військову службу - на 18 місяців. Призивають шляхом зарахування слухачами курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації військових вузів. Три місяці дано на підготовку за військово-обліковою спеціальністю. І потім - призначення для проходження військової служби, як правило, не бойових частин ЗСУ», - підкреслив полковник Сергій Волков.

Він уточнив, що офіцерів запасу не залучатимуть до участі в операції Об'єднаних сил. За 6 місяців з дня призову вони можуть укласти контракт на проходження військової служби на строк від 1 року. І якщо вони укладають контракт, то їх можуть залучити до участі в ООС. Після закінчення 18-місячного строку служби їх звільняють встановленим порядком у запас.