Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку лютого



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Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку лютого

Поранення і травми отримали 44 бойовика, 38 бойовиків загинули

У лютому 2020 року українські військові ліквідували 38 бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

За підтвердженими даними штабу ООС, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 склали 38 осіб. Крім того, поранення і травми отримали 44 бойовика.

Також бойовики в лютому втратили п'ять одиниць озброєння і військової техніки, зокрема, пошкоджено одну станцію радіоелектронної боротьби.

У штабі зазначили, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відображенню і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, СБУ викрила у Маріуполі і Конотопі прихильниць «народних республік».

Як повідомлялось, 27 лютого збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.