На Донбасі від початку доби 11 обстрілів, двоє бійців отримали поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». «Здійснення пропуску через на цьому КПВВ тимчасово припинено

Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим «Червоний» до окремого розпорядження

Упродовж поточної доби збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з ПТРК були обстріляні позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Двоє бійців ООС отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме: поруч з Невельським – з міномета калібру 120 мм противник випустив 6 мін; два рази неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів – 12 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; тричі в районі населеного пункту Лебединське – з 82-мм мінометів – 10 мін, зі станкових протитанкових гранатометів – 16 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Мар’їнкою – з протитанкового ракетного комплексу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме: поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі неподалік населеного пункту Оріхове – з міномета калібру 120 мм – 3 міни та 5 мін – з 82-мм міномету», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Також сьогодні противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». «Здійснення пропуску через на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим «Червоний» до окремого розпорядження», – додали у штабі.

За інформацією штабу ООС, На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим тиші дотримується. На ділянці розведення №2 та №3 ситуація стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, 28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.