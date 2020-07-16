Рада продовжила мораторій на стягнення майна за несплату кредитів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроєкт стосується проблем валютних вкладників

Верховна Рада України продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.

Законопроект №3640 підтримали 349 народних депутатів.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що нинішній мораторій завершується у жовтні цього року.

Законопроєкт передбачає продовження мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами. Передбачається, що такі умови діятимуть до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.

«Законопроєкт стосується проблем валютних вкладників. Це гроші, які взяли люди в валюті і розраховувати на стабільність гривні, яку держава не забезпечила. На сьогодні ми маємо складну ситуація, коли мораторій на стягнення з них заборгованості завершується в жовтні, і фактично люди опиняться на вулиці», - сказав під час обговорення законопроєкту Гетманцев.

Мораторій було впроваджено безстроково в 2014 році під час початку війни й економічної кризи, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу.

Як зазначає НБУ, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює в повному обсязі, лише якщо буде скасовано мораторій.