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    Офіс генпрокурора: у справі про збиття MH17 з'являться нові підозрювані

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    Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов - Офіс генпрокурора: у справі про збиття MH17 з'являться нові підозрювані
    Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов
    Фото: РБК-Україна

    Україна продовжує слідство на національному рівні у справі про збиття авіалайнера

    Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані. Про це в перерві судового засідання заявив журналістам заступник генпрокурора і глава української делегації на судовому процесі Гюндуз Мамедов, передає РБК-Україна.

    За його словами, українська сторона передала Нідерландам всі матеріали щодо чотирьох підозрюваних.

    «У той же час на нашому українському національному рівні слідство триває, і я впевнений, що з'являться нові фігуранти. Далі ми погодимо це з колегами з JIT і передамо їм всі зібрані матеріали щодо нових фігурантів», - заявив Мамедов.

    Раніше суддя Хендрік Стейнхаус заявив, що для винесення рішення у справі про причетність чотирьох підозрюваних знадобиться понад 14 днів. Йдеться про громадян Росії Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова і про українця Леоніда Харченка.

    Також повідомлялося, що звинувачення будуть пред'явлені за ліквідацію малазійського лайнера і за вбивство 298 осіб, які знаходилися на борту рейсу MH17.

    Як відомо, сьогодні у Нідерландах розпочався судовий процес у справі про збиття МН17. Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

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