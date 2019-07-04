Мендель відмовилася давати свідчення на допиті в ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Речниця президента України Юлія Мендель

ГПУ вимагає у Зеленського пояснити заяви його речниці Мендель

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що 3 липня відправили до Офісу президента запит про надання інформації щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що «військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України».

«Прес-секретар президента України у своєму публічному виступі 06.06.2019 у прямому ефірі телеканалу «1+1» повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, у результаті чого гинуть мирні жителі. Цей виступ відразу був розповсюджений у ЗМІ та проросійських інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації президента України», – йдеться в повідомленні ГПУ.

У відомстві додали, що така інформація «вірогідно буде подана російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни саме Збройними силами України».