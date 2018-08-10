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    Оксана Марченко повідомила своє остаточне рішення щодо участі в шоу «Танці з зірками»

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    Оксана Марченко - Оксана Марченко повідомила своє остаточне рішення щодо участі в шоу «Танці з зірками»
    Оксана Марченко

    У соцмережі з’явився яскравий ролик з участю Оксани Марченко

    Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що братиме участь в шоу «Танці з зірками» на «1+1».

    Про це вона написала на свій сторінці в соцмережі Facebook в п’ятницю, 10 серпня.

    «Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні «Танці з зірками» на «1+1», - повідомила Марченко. 

    Нагадаємо, раніше журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити до розважального шоу «Танці з зірками» дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко.

    Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко підтвердив, що Марченко запросили в шоу «Танці з зірками», пояснивши, що «в шоу беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».

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