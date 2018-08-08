Керівництво «1+1» пояснило, чому канал запросив куму Путіна у шоу «Танці з зірками»



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Оксана Марченко

Ткаченко зауважив, що за результатами досліджень, «серед тих, кого було б цікаво побачити глядачам на паркеті - в тому числі, і Оксана Марченко»

Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко підтвердив, що Оксану Марченко запросили в шоу «Танці з зірками», пояснивши, що «в шоу беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».

Про це йдеться в поширеній прес-службою телеканалу заяві, пише «Детектор медіа».

«Ми неодноразово заявляли, що робота служб інформації в «1+1 медіа» будується виключно на принципах редакційної свободи і неупередженості. Журналісти мають право висловлювати свою думку в тому числі і з приводу рішень каналу. Проте хотів би відзначити, що в проекті «Танці з зірками» беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань», - заявив Ткаченко.

Він зауважив, що за результатами досліджень, «серед тих, кого було б цікаво побачити глядачам на паркеті - в тому числі, і Оксана Марченко».

«Впевнені, серед 14 пар учасників кожен зможе знайти собі фаворитів», - підкреслили в прес-службі телеканалу.

Нагадаємо, журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити до розважального шоу «Танці з зірками» дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко.