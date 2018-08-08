Скандал на «плюсах»: журналісти ТСН виступили проти Оксани Марченко в шоу «Танці з зірками»



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Оксана Марченко

«Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви», - підкреслюється у заяві ТСН

Журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити до розважального шоу «Танці з зірками» дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко.

Про це 8 серпня на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка розповсюдила заяву колективу ТСН.

«Ми, журналісти Телевізійної служби новин, дізналися про те, що в найближчому сезоні шоу «Танці з зірками» на «1+1» може взяти участь Оксана Марченко. Ми не поділяємо це рішення керівництва каналу і засуджуємо появу в телевізійному ефірі особи, яку пов’язують близькі стосунки з президентом Російської Федерації Путіним. Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму», - говориться у заяві ТСН.

Зазначається, що навіть той факт, що шоу є розважальним, «не виправдовує появи дружини Медведчука Оксани Марченко в ефірі телеканалу».

«ТСН як невід’ємна складова «1+1», завжди чітко і послідовно стояла на позиціях територіальної цілісності, незалежності та збереження суверенітету України. Для нас – це не чужа війна. А патріотизм – не просто слова. Репутація ТСН – це репутація кожного з нас. Як колектив ТСН, ми не можемо вплинути на інший проект каналу, але залишаємо за собою право публічно висловлювати свою позицію щодо цієї ситуації і хочемо запевнити, що рішення каналу «1+1» не позначиться на редакційній політиці Телевізійної служби новин», - заявили журналісти ТСН.

До заяви колективу ТСН додається копія документа, підписаного співробітниками редакції. На момент публікації під заявою стоять 34 підписи.

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