Окупація Криму: жителям Керчі рекомендують утриматися від поїздок на материкову Україну



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Окупанти радять «бути гранично обережними» при перетинанні адмінмежі між Кримом і Херсонською областю

Підконтрольна Росії «адміністрація» Керчі рекомендує жителям міста утриматися від здійснення поїздок на материкову частину України, а при перетинанні адмінмежі між Кримом і Херсонською областю «бути гранично обережними».

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

«Влада» Керчі заявила, що Держприкордонною службою України ведеться контроль за виконанням громадянами, зареєстрованими на півострові, судових рішень, які були винесені стосовно них українськими судами і передбачали обмеження виїзду за кордон.

«З грудня 2019 зазначеним особам заборонений виїзд в Крим з території материкової України з метою припинення спроб укриття на території Росії. Під контрольовану категорію потрапляють в тому числі жителі Криму, які мають підтверджений у судовому порядку заборгованість по виплаті аліментів і кредитними зобов'язаннями перед банками», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з Туреччиною про будівництво містечка для переселенців з окупованого Криму в Херсонській області.