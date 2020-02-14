Порошенко в Мюнхені обговорив із партнерами санкції проти Росії: треба боротися за Україну



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Петро Порошенко в Мюнхені обговорив із партнерами санкції проти Росії

Порошенко зазначив, що важливо тримати у порядку денному не тільки питання Донбасу, а й Крим

П‘ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в перший день Мюнхенської безпекової конференції провів низку важливих зустрічей із міжнародними партнерами, під час яких обговорив збереження санкцій проти Росії та підтримку реформ в нашій державі.

Про це він заявив журналістам під час інтерв‘ю.

«Зараз Україна звучить у виступах ключових лідерів. І під час двосторонніх зустрічей, і під час публічних заходів нам треба зробити все, щоб виконати ті завдання, які стояли і стоять перед Україною останні роки. Це – збереження санкцій проти Російської Федерації, аж до повного звільнення української землі», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що важливо тримати у порядку денному не тільки питання Донбасу, а й Крим.

«Мова йде як про Донбас, так і про Крим. Питання Криму сьогодні піднімалося і під час двосторонніх зустрічей. Зустрічі ми мали дуже великі, бо це є майданчик, де їх організовувати надзвичайно легко. Ми провели переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відбулася дуже емоційна гарна розмова з Ненсі Пелосі – спікером Палати представників американського Конгресу. Були зустрічі з прем’єром Болгарії Бойко Борисовим і з багатьма лідерами, міністрами», – повідомив Порошенко.

«Дуже змістовна зустріч була з президентом Литви – двостороння. Це перша зустріч. Ви пам’ятаєте, наскільки важливу роль відіграла Литва за останні 5 років. Вона була перша, хто поставив нам смертельну зброю. Вона одна з перших захищала нас на Раді Європейського Союзу і ці позиції були дуже ґрунтовні», – нагадав Порошенко.

«Була конструктивна зустріч з американською делегацією. І дуже важлива зустріч з Крісталіною Геогієвою – виконавчим директором Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи країни. Це також для України надзвичайно важливо. За такий короткий термін тут була дуже насичена програма», – підсумував Порошенко.

Він зазначив, що попри широку проукраїнську коаліцію, яка була вибудувана за 5 попередній років, працювати над безпековими питаннями потрібно увесь час.

«Нам треба боротися – боротися за Україну. Сама собою, з неба, безпека, підтримка не впаде. Хтось думав, що за останні п'ять років це саме йде в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися. Ні. Це кропітка, важка дипломатична робота, яка потребує координації з міністерством закордонних справ, з лідерами країн. І на сьогоднішній день, на жаль, ми вимушені були констатувати, що на певний час ця координація була втрачена. І зараз треба активно працювати для того, щоб цю координацію відновлювати. В тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції», – наголосив Порошенко.

«Наші міжнародні партнери виходять із своїх національних інтересів. А наше завдання – переконати, що коли Україна захищає свій суверенітет – вона захищає не тільки себе, але й всю Європу і весь світ. Коли Україна захищає мій суверенітет – вона також захищає свободу і демократію у всьому світі. І підтримка України виходить з національних інтересів кожної держави. Ось цим я займався п'ять років свого президентства і зараз, як і я і обіцяв, я продовжую цю наполегливу, копітку роботу», – наголосив Порошенко.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.