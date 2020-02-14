Порошенко назвав завдання України на Мюнхенській конференції



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Петро Порошенко в перший день Мюнхенської безпекової конференції провів низку важливих зустрічей із міжнародними партнерами

Порошенко в Мюнхені обговорив із партнерами санкції проти Росії

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав головними завданнями представників України на Мюнхенській безпековій конференції захист українських інтересів і роботу зі збереження санкцій проти РФ.

Про це Порошенко написав у Facebook.

«Мета перебування нашої команди сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції - захист інтересів України. Це дуже нелегка і кропітка робота: тримати Україну високо у порядку денному міжнародної спільноти. І зараз ви можете побачити і порівняти з попередніми роками, наскільки менше згадується Україна у виступах ключових лідерів і під час двосторонніх зустрічей, і під час публічних заходів. Надважливе завдання - зробити все можливе, щоб зберегти санкції проти РФ аж до повного звільнення української землі. Ми говоримо як про Донбас, так і про Крим», - заявив Порошенко.

П'ятий президент України також повідомив про зустрічі з низкою провідних світових політиків під час конференції.

«Під час Мюнхенської конференції ми мали велику кількість плідних переговорів. Ми зустрілися з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, мали емоційну розмову з Ненсі Пелосі - спікером Палати представників Конгресу США. Були зустрічі з прем’єром Болгарії Бойко Борисовим, а також з президентом Литви. Конструктивною була також зустріч з американською делегацією. Дуже важливою стала розмова з Крісталіною Георгієвою - виконавчим директором МВФ, де йшлося про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи України», - додав Порошенко.

Раніше п‘ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в перший день Мюнхенської безпекової конференції провів низку важливих зустрічей із міжнародними партнерами, під час яких обговорив збереження санкцій проти Росії та підтримку реформ в нашій державі.