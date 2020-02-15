Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 1500 осіб



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За добу померли 143 людини

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила в суботу вранці, що кількість смертей від спалаху коронавіруса в країні досягла 1523, що на 143 більше, ніж у попередній день.

Про це повідомляє Reuters.

За станом на п'ятницю число нових смертей в центральній провінції Хубей в Китаї від спалаху коронавіруса зросла на 139.

По всій материковій частині Китаю в п'ятницю було зареєстровано 2641 нове підтверджене зараження. Загальна кількість заражених досягло 66 492.

У лікарнях країни наразі проходить курс лікування 56 873 людини, стан понад 11 тисяч хворих оцінюється як важкий.

У той же час понад 8 тисяч осіб одужали і виписані з медичних закладів.

Більшість випадків захворювання і летальних випадків від коронавірусу зафіксовано в центральній провінції Хубей, де 31 грудня 2019 року було зареєстровано перший випадок зараження. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що мова йде про новий вірус.

Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.