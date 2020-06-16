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    Окупанти біля Кримського стріляли із заборонених мінометів

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    <span>Втрат серед українських військових немає</span> - Окупанти біля Кримського стріляли із заборонених мінометів
    Втрат серед українських військових немає

    Бойовики двічі порушували тишу

    Станом на вечір вівторка, 16 червня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського та Оріхового. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Окрім цього, агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - зазначається у повідомленні.

    Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «тиша» дотримувався.

    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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