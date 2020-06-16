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    Катування і розстріли українців: Гіркіну оголосили нову підозру

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    <span>Перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року</span> - Катування і розстріли українців: Гіркіну оголосили нову підозру
    Перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року

    Російського бойовика також оголосили в розшук

    Офіс генерального прокурора оголосив бойовику Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Його також оголошено в розшук, а український суд дозволив затримання.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, з 17 по 19 квітня 2014 він з іншими бойовиками викрадав патріотично налаштованих громадян України. Надалі їх поміщали до спеціально облаштованого приміщення в Слов'янську, де їх катували і наносили ножові поранення за проукраїнську позицію.

    «На виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисне позбавили життя не менше трьох осіб, яких незаконно утримували і катували», - йдеться в повідомленні.

    На виконання наказів підозрюваного, підпорядковані йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували та катували.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, оперативний супровід забезпечується Департаментом контррозвідки СБУ.

    Зазначимо, перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року. Його підозрюють в організації вбивств, діях проти суверенітету і цілісності України, терористичній діяльності. У жовтні також йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах.

    Крім того, під час інтерв'ю з журналістом Дмитром Гордоном Гіркін заявив про свою «непряму відповідальність» у катастрофі MH17.

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