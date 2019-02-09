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    Окупанти хочуть забрати єдиний храм Православної церкви України у Сімферополі

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    <p>Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги у Сімферополі</p> - Окупанти хочуть забрати єдиний храм Православної церкви України у Сімферополі

    Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги у Сімферополі

    Єдиному українському православному храму в окупованому РФ Сімферополі загрожує знищення

    Окупаційна влада Криму повідомила вірянам храму Православної церкви України у Сімферополі, щоб вони «звільнили приміщення».

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

    «Архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви - окупанти надіслали припис про «звільнення приміщень», - повідомив він.

    Зоря зазначив, що єдиному українському православному храму у Сімферополі загрожує знищення.

    «Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики», - вважає архієпископ.

    Нагадаємо, за інформацією члена Синоду Помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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