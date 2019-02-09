Окупанти хочуть забрати єдиний храм Православної церкви України у Сімферополі



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Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги у Сімферополі

Єдиному українському православному храму в окупованому РФ Сімферополі загрожує знищення

Окупаційна влада Криму повідомила вірянам храму Православної церкви України у Сімферополі, щоб вони «звільнили приміщення».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

«Архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви - окупанти надіслали припис про «звільнення приміщень», - повідомив він.

Зоря зазначив, що єдиному українському православному храму у Сімферополі загрожує знищення.

«Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики», - вважає архієпископ.

Нагадаємо, за інформацією члена Синоду Помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.