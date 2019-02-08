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    У Православній церкві України назвали кількість власних парафій

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    В Українській церкві є близько семи тисяч релігійних громад - У Православній церкві України назвали кількість власних парафій
    В Українській церкві є близько семи тисяч релігійних громад

    За інформацією Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%

    Православна Церква України налічує сім тисяч релігійних громад. Про це в ефірі «Громадського» сказав член Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратій Зоря.

    «В Московському патріархаті зареєстровано близько 11 тисяч релігійних громад. У нас було понад п’ять тисяч. І десь близько півтори тисячі - в Української автокефальної православної церкви. Тобто зараз можна приблизно сказати, що в Єдиній українській церкві є близько семи тисяч релігійних громад, тоді як у Московському патріархаті приблизно 11 тисяч залишається», - сказав Зоря.

    Також він додав, що згідно з останніми статистичними даними Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.

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