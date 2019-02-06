У Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП



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З Московської церкви пішла інтелектуальна еліта

12 священнослужителям заборонили служити та причащатися за «ухилення в розкол»

До Православної церкви України перейшли 12 кліриків Київської єпархії Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП).

Відповідна інформація розміщена на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

Згідно з повідомленням, 12 священнослужителям заборонили служити та причащатися за «ухилення в розкол».

У список увійшли:

протоієрей Петро Зуєв, настоятель храму на честь св. вмч. Катерини, що на Подолі м. Києва,

протоієрей Ігор Савченко, штатний священик Кирилівського чоловічого монастиря м. Києва,

протоієрей Миколай Павленко, штатний священик храму на честь Різдва Іоанна Предтечі на Звіринецькому кладовищі м. Києва,

протоієрей Георгій Коваленко, настоятель релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії м. Києва,

протоієрей Олег Скнарь, настоятель Свято-Покровської церкви Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м. Києві,

ієрей Сергій Бережной, настоятель релігійної громади на честь Собору Київських святих в Оболонському районі м. Києва,

группа кліриків ставропігійного Свято-Преображенського собору в Голосіївському районі м. Києва: протоієреї Андрій Дудченко, Миколай Тишкун, Тарас Козка, протодиякони Ростислав Воробій, Іоанн Гичун, Савва Заріцький.

«Зі списку випливає, що з УПЦ МП пішла інтелектуальна еліта, яка впродовж тривалого часу була причетна до формування церковної політики і просвіти, а також зіграла в Україні суттєву роль у створенні позитивної громадської думки про УПЦ МП», - додає портал «Релігія в Україні».

Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.