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    У Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП

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    З Московської церкви пішла інтелектуальна еліта - У Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП
    З Московської церкви пішла інтелектуальна еліта

    12 священнослужителям заборонили служити та причащатися за «ухилення в розкол»

    До Православної церкви України перейшли 12 кліриків Київської єпархії Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП).

    Відповідна інформація розміщена на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

    Згідно з повідомленням, 12 священнослужителям заборонили служити та причащатися за «ухилення в розкол».

    У список увійшли:

    • протоієрей Петро Зуєв, настоятель храму на честь св. вмч. Катерини, що на Подолі м. Києва,
    • протоієрей Ігор Савченко, штатний священик Кирилівського чоловічого монастиря м. Києва,
    • протоієрей Миколай Павленко, штатний священик храму на честь Різдва Іоанна Предтечі на Звіринецькому кладовищі м. Києва,
    • протоієрей Георгій Коваленко, настоятель релігійної громади мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії м. Києва,
    • протоієрей Олег Скнарь, настоятель Свято-Покровської церкви Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України в м. Києві,
    • ієрей Сергій Бережной, настоятель релігійної громади на честь Собору Київських святих в Оболонському районі м. Києва,
    • группа кліриків ставропігійного Свято-Преображенського собору в Голосіївському районі м. Києва: протоієреї Андрій Дудченко, Миколай Тишкун, Тарас Козка, протодиякони Ростислав Воробій, Іоанн Гичун, Савва Заріцький.

    «Зі списку випливає, що з УПЦ МП пішла інтелектуальна еліта, яка впродовж тривалого часу була причетна до формування церковної політики і просвіти, а також зіграла в Україні суттєву роль у створенні позитивної громадської думки про УПЦ МП», - додає портал  «Релігія в Україні».

    Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.

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