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Окупанти готують ще одне ударне угруповання. Рахманін розповів, чого чекати у вересні 

Тетяна Кушнерик
Вчора, 10:35 glavcom.ua
Окупанти готують ще одне ударне угруповання. Рахманін розповів, чого чекати у вересні 
Рашисти збирають 15-тисячне підсилення, ЗСУ готуються дати відсіч
фото з відкритих джерел

Протягом найближчих тижнів стане зрозуміло, який характер буде мати війна надалі

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін (фракція «Голос») спрогнозував, як зміниться ситуація на фронті восени.  Про це пише «РБК-Україна».

На думку Рахманіна, протягом найближчих тижнів стане зрозуміло, який характер буде мати війна надалі: чи якась зі сторін перехопить ініціативу і буде її розвивати, або ми будемо говорити про затяжну війну, яка може тривати навіть роками.

«По-перше, всі чекають достатньо активних дій України на півдні, це буде залежати від того, наскільки Україна позбавить росіян складів, і чи зможе відрізати від комунікацій по річищу Дніпра угрупування росіян в Херсонській області. А в росіян це буде залежати від того, наскільки швидко вони зможуть зібрати корпус резерву, який зараз активно формується у Муліно. 3-й армійський корпус резерву вони збираються до середини серпня сформувати, за планом – це приблизно 15 тис. військовослужбовців. Зараз з усієї РФ із баз зберігання туди звозиться техніка, артилерійські системи тощо», – вважає Рахманін.

Від того, наскільки швидко ворогові вдасться сформувати цей корпус і наскільки ефективним буде це підсилення в зоні бойових дій, багато в чому і буде залежати, який характер буде носити війна далі. У вересні ми в цьому переконаємося остаточно.

Водночас член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вважає, що 15 тис. військових – це достатня кількість, щоб суттєво змінити ситуацію на всій лінії фронті.  Однак на якійсь локальній ділянці цього (15 тисяч резерву, – ред.) буде достатньо. Поки у них таких резервів не було. 

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Тим часом стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

До слова, український наступ змушує РФ збільшити війська на окупованому півдні – розвідка.

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Теги: окупанти ЗСУ

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