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Український наступ змушує РФ збільшити війська на окупованому півдні – розвідка

Мар’яна Мигаль
Вчора, 10:18 glavcom.ua
Український наступ змушує РФ збільшити війська на окупованому півдні – розвідка
ЗСУ не дають Росії просунутися на півдні та сході України
фото: Генштаб

Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону

Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти збройних сил України. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю виданню The Guardian.

За словами представника воєнної розвідки України, Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Рашисти також перекидають війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ. 

Якби Росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються у РФ, сказав Вадим Скібіцький.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

За повідомленням британської розвідки, рашисти провалили наступ на Донбас, тож корегують свій план.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

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Теги: розвідка війна окупація

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