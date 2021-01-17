Окупанти на Донбасі чотири рази порушили режиму припинення вогню

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поруч із населеним пунктом Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет та великокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 16 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 62 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4545 транспортних засобів та 4293 особи. На причетність до збройних формувань Російської федерації до територіальних підрозділів доставлялись дві особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 320 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 292 особи.