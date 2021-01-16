Спецслужби хочуть знати, кого готують до повернення бойовики і Медведчук

До того, як зайнятись поверненням полонених Медведчук намагався навʼязати Україні російську вакцину проти коронавірусу

Українська сторона наполягає на обміні полоненими лише за участю уповноважених органів

Українські спецслужби обовʼязково проведуть перевірку осіб, яких ватажки терористичних угруповань Донбасу планують до повернення за посередництва лідера партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Так вважає радник з інформаційної політики української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє Уніан.

«Створені Кремлем маріонеткові квазідержавні структури «ЛНДР» вибухнули заявою, згідно з якою, вони в порядку ініціативи повертають нам громадян України, яких вони незаконно утримували: жінки, люди похилого віку, особи з проблемами зі здоров'ям (кількість не називається). Але передаватимуть вони їх... Віктору Медведчуку», – зазначив він.

У той же час Арестович уточнив, що поверненням громадян України звідки б то не було займаються лише уповноважені державні органи.

Також, уточнив він, у випадку з ситуацією на Донбасі, «повернутими» є громадяни України, які незаконно утримувалися стороною конфлікту – Російською Федерацією».

Крім того, Арестович зазначив, що взаємодія з РФ, державою-окупантом, здійснюється відповідно до норм міжнародного права та українського законодавства в рамках домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі».

«Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові «органи» готують до «повернення», а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо вони відбудуться, будуть організовані уповноваженими державними органами України», - підкреслив він.

За словами Арестовича, керівництво української делегації в ТКГ розглядає це повідомлення як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, в свою чергу - як елемент масштабної кампанії тиску на політичне керівництво і народ України, що включає, наприклад, ще й інформаційне маніпулювання темою російської вакцини проти Covid-19, яке реалізується через того ж народного депутата України Медведчука.

«Українська сторона нагадує, що до врегулювання конфлікту може привести лише послідовна робота у рамках« нормандського формату », будь-які спроби тиску на нас - марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів - ще й аморальні», - додав радник з інформаційної політики української делегації для участі в ТКГ.

«Правоохоронні органи України дадуть свою оцінку таким спробам, а політичне керівництво країни – свою», – резюмував він.

Сьогодні, 16 січня, ряд російських ЗМІ повідомили, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Віктора Медведчука.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розцінює заяви керівництва маріонеткових квазідержавних утворень на Донбасі про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу РФ ухилитися від виконання міжнародних домовленостей з обіну полоненими. Останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків 20 полонених.