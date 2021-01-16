На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 184 порушення «режиму тиші» впродовж доби
Бойовики продовжують обмежувати пересування місії
На Донбасі у п'ятницю, 15 січня, СММ ОБСЄ зафіксувала 184 порушень «режиму тиші». Усі порушення зафіксовано в Донецькій області.
Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.
Так, у Луганській області не було виявлено порушень режиму припинення вогню.
«За оцінками, вогонь зі стрілкової зброї був направлений по безпілотному летальному апарату СММ в Буддьонівському районі непідконтрольного уряду Донецька», – йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.
Також відомо, що бойовики продовжують обмежувати пересування місії.
Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, було поранено одного українського військового.
Читайте також: