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    На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 184 порушення «режиму тиші» впродовж доби

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    На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 184 порушення &laquo;режиму тиші&raquo; впродовж доби - На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 184 порушення «режиму тиші» впродовж доби
    На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 184 порушення «режиму тиші» впродовж доби

    Бойовики продовжують обмежувати пересування місії

    На Донбасі у п'ятницю, 15 січня, СММ ОБСЄ зафіксувала 184 порушень «режиму тиші». Усі порушення зафіксовано в Донецькій області.

    Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

    Так, у Луганській області не було виявлено порушень режиму припинення вогню.

    «За оцінками, вогонь зі стрілкової зброї був направлений по безпілотному летальному апарату СММ в Буддьонівському районі непідконтрольного уряду Донецька», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляють, що СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

    Також відомо, що бойовики продовжують обмежувати пересування місії.

    Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, було поранено одного українського військового.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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