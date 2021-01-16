Листи з Луганська. Війна показала, хто кого годує: Донбас Україну чи навпаки

Ми звикли до української якості продуктів і не чекали, що інші виробники можуть обманювати буквально у всьому

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Одним из аспектов «новой» жизни после 2014 года стала перемена привычных продуктов питания известных торговых марок на новые и неизвестные. И здесь, чтобы вы понимали, кроется самый большой подвох из всех. Привыкать и учиться выбирать продукты приемлемого качества пришлось буквально всем и во всем. Примерно такой же путь проходят эмигранты в совершенно новой для себя стране, когда только по описанию на банках могут понять, что в них и каким оно окажется после покупки. Подвох был именно в том, что под майонезом мы ожидали получить именно майонез, а в банке сгущенки ожидали получить привычный продукт. На деле все оказывалось сложно. Сгущенка – такая узнаваемая и привычная с детства – оказывалась жидкой как вода. Стиральный порошок не отстирывал. Сливочное масло – ну кто бы мог подумать – оказывалось обычным маргарином по цене масла. И так оказалось во всем. Но чтобы понять все это, нужно было пройти определенный путь поисков и, увы, разочарований. Для многих длина этого поиска растянулась на 2014-2016 годы, когда, обжигаясь, человек зарекался покупать это в следующий раз, но попадал впросак на чем-то другом. Пояснение этому странному феномену было самым простым – мы привыкли к украинскому качеству продуктов, хорошему качеству, как оказалось, и не ждали, что производители могут обманывать буквально на всем. Причина была ещё и в другом, поставки украинских товаров в «республику» официально прекратились, но мы оказались новой торговой площадкой для России, откуда зашли сотни новых поставщиков товаров самого разного качества. Но дело даже не в этом. С июля 2014 по март 2015 года в «республике» не получали заработную плату бюджетники, не было пенсий и социальных выплат. Но люди хотели есть, шли за продуктами на рынки. Какой же смысл был везти спекулянтам сюда дорогой товар, если у людей на него просто не было денег? И сюда подпольными тропами потянулись машины с самым дешевым, чтобы продать его здесь подороже. Продукты везли в «республику» в багажниках легковушек, в клетчатых сумках, несли в рюкзаках и продавали самым незатейливым образом на многочисленных рынках. Шампанское продавалось рядом с колбасой с земли. В то время именно на спекуляции продуктами питания выживали очень многие. Те же, кто оказался более ловким, смогли построить на этом относительно прочный бизнес, выстроив сети поставок из Украины в «республику». Ценность украинских товаров держит ветвь первенства все последние шесть лет.

И ещё один занятный штрих – из Украины стали везти то, к чему привыкли до войны: кофе, хороший чай, сладости, моющее, лекарства. Это стало чем-то вроде туров за рубеж, как когда-то, когда похожий набор продуктов везли из заморских стран. Фраза «еще довоенное» или «из Украины передали» означала продукт особого качества, эксклюзив или особое расположение к гостю, если этим угощали или делились. Фраза «я лекарства заказываю только в Украине» означает особую рачительность, особые связи и возможности – в этом и наличие тех, кто купит и привезет, и наличие дефицитной гривны, и особая дальновидность.

В «республике» бытует миф о том, что российские лекарственные препараты не лечат так, как украинские лекарства. Собственно, у каждой хозяйки есть своё убеждение о российском качестве товаров – кто-то обжегся на лекарствах, кто-то на стиральном порошке, кто-то на качестве продуктов питания, но, в общем, все поняли одно: российские товары во многом если не во всем уступают качеству украинских изделий.

«Республика» оказалась хорошие площадкой для реализации товаров из Беларуси. И если выстраивать какой-то условный рейтинг качества продуктов, то на первом месте всегда будут украинские товары, дальше – белорусские и с заметным отставанием идет все «мейд ин Раша». И в схеме поставок много удивительного. Как товар, доставленный из Беларуси, может быть таким дешевым. Продукты из мяса, доставленные из Беларуси, стоят гораздо дешевле тех, что производятся в самой «республике». И это с учетом наценок поставщика и продавца на рынке. Или каким может быть качество этого продукта, если речь идет о молочных продуктам или мясе, транспортируемых в «республику».

Очень ощутимой для «республики» оказалась потеря Станицы с её теплицами и дешевыми овощами и фруктами. И на освободившееся место в «республику» потянулись поставщики из Среднего Востока и России. Покупая овощи на зиму, продавец непременно толкнет легенду о том, что эти же овощи берут для обеспечения российской армии, то есть качество будет отменным, наивысшим. И на рынках сельскохозяйственной продукции можно увидеть очень яркую картинку о том, что все овощи и фрукты с фур продают мужчины выраженной восточной наружности, а грузчиками при них работают местные ребята, легко узнаваемые по остаткам формы «ополченцев». Платят за такую работу грузчиков 500 рублей за смену, работать часто приходится по 12 часов и считается эта работа весьма тяжелой, на износ, и идут туда те, кто прошел уже в «республике» свои Крым и Рим.

Несмотря на непрекращающуюся войну вполне официально на полках всех супермаркетов «республики» можно найти украинские товары. Какими тропами они попадают в «республику» – загадка. Обычно этот товар имеет ценность эксклюзива и стоит весьма недешево, имея своего требовательного покупателя. Рынки также наводнены украинским товаром, на который есть свой покупатель. Хотя, спрос рождает предложение. И цепочкой один на другим по старому мосту из Станицы тачечники везут то, что разрешено к транспортировке – яблоки, сыр, шампиньоны, «Рошеновские» конфеты и печенье, колбасу. И можно говорить много и красноречиво о войне и том, что в Украине мы не нуждаемся, но эта картинка, когда в «республику» тоннами завозят украинский товар, скажет о гораздо большем.

В общем же можно сказать только одно, как и уровень жизни, уровень притязаний граждан «республики» стал гораздо более незамысловатым. Продукты питания стали своего рода валютой, которой расплачиваются за услуги и благодарят, само же качество завозимых в «республику» товаров очень низкое.

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