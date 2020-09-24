Окупанти на Донбасі дотримуються «тиші» і мінують дороги біля лінії розмежування



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19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну МОН-200 поблизу Молодіжного Луганської області

Російсько-окупаційні війська застосовують приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2

Окупанти на Донбасі від початку доби 24 вересня не обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами.

«Протягом доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.», – йдеться у повідомленні.

Також пресцентр штабу ООС повідомляє, що за даними звіту СММ ОБСЄ, від початку вересня зафіксовано кілька фактів мінування окупантами територій зони ООС

Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території помітили:

1 вересня – 23 протитанкові міни, встановлені на території зруйнованого аеропорту «Донецьк»;

4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги, та 7 вересня – вісім протитанкових мін, установлених поперек автодороги, поблизу Веселої Гори на Луганщині.

13 вересня – 14 протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області.

Того ж дня було задокументовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху поблизу Веселої Гори.

19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну МОН-200 поблизу Молодіжного Луганської області.

«Вищевикладені факти свідчать про системне ігнорування та порушення російсько-окупаційними військами низки міжнародних угод. Окрім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2», – заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.