Фокін вибачився за «повстанців» на Донбасі



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Вітольд Фокін пропонує створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО

Фокіну шкода, що його обмовка викликала такий значний резонанс у суспільстві

Перший заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вибачився за те що в недавньому інтерв'ю «Українському радіо» назвав бойовиків повстанцями.

Про це йдеться в його коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«І хоча це слово використовував і попередній президент України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, у Цюрихському університеті у січні 2015 року, правильно було б сказати «бойовики». Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і як один із перших керівників відродженої української держави я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україну повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації у Тристоронній контактній групі», - заявив Фокін.

Він зазначив, що йому справді шкода, що його обмовка викликала такий значний резонанс у суспільстві.

«Водночас хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, - мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово!» - наголосив він.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.

Фокін зазначив, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі. «Звісно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий самий контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій відбуватимуться вибори», - сказав в він.