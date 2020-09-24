Помер український морпіх, поранений ворожим снайпером на Донбасі



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Ворожий снайпер поранив Костянтина Оверка на Донбасі 20 червня 2020

Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій

У лікарні помер військовослужбовець Костянтин Оверко, якого у червні цього року поранив ворожий снайпер на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці у Facebook 503-го окремого батальйону морської піхоти.

«Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20 червня 2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі, 24 вересня 2020, Костя помер у лікарні», – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 вересня на Донбасі неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Також сьогодні, 24 вересня, ОБСЄ зафіксувала понад 150 порушень на Донбасі за добу.

Раніше штаб ООС повідомив про виявлення безпілотника ворога поблизу Водяного.