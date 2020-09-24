Зеленський розповів про спілкування з Путіним



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Володимир Зеленський напряму розмовляв із Путіним 26 липня

Зеленський зізнався, що розмовляє з Путіним напряму

У президента України Володимира Зеленського є різні формати спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це глава Української держави розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

«У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним – це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо напряму», - сказав Зеленський.

За його словами, «це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи». «Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту», - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що напряму розмовляв із Путіним 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході України.

«Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.