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    Політика

    Зеленський розповів про спілкування з Путіним

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    Володимир Зеленський&nbsp;напряму розмовляв із Путіним 26 липня - Зеленський розповів про спілкування з Путіним
    Володимир Зеленський напряму розмовляв із Путіним 26 липня

    Зеленський зізнався, що розмовляє з Путіним напряму

    У президента України Володимира Зеленського є різні формати спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це глава Української держави розповів в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

    «У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним – це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо напряму», - сказав Зеленський.

    За його словами, «це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи». «Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту», - зазначив Зеленський.

    Він повідомив, що напряму розмовляв із Путіним 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході України.

    «Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу», - підсумував Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.

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