Окупанти на Донбасі «доять» власників автівок на «євробляхах»
- Сьогодні, 12:49
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Бойовики стягують «штрафи» із власників авто з європейськими номерами реєстрації
Бойовиками зі складу «правоохоронних структур ДНР» організована схема з вимагання поборів від власників автотранспорту з європейськими номерами реєстрації. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані «ІС».
Всі автівки, які зареєстровані у відповідних країнах, примусово відправляються на штрафмайданчики, де без оформлення необхідних документів з їх власників стягується «штраф».
«При цьому, співробітники «МВС ДНР» посилаються на нібито окреме розпорядження про необхідність реєстрації згаданих авто в 10-денний термін. Разом з тим, таке розпорядження не було опубліковано на «офіційних» інформаційних ресурсах «ДНР», - повідомляють в «ІС».
Як повідомляв «Главком», станом на листопад, в Україні незаконно перебувають майже 240 тис. авто із майже 400 тис. машин з іноземною реєстрацією.
Gравоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України автомобілів на іноземній реєстрації.
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