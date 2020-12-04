Окупанти на Донбасі обстріляли позиції українських військових з заборонених артилерійських систем

Ворог обстріляв українських бійців біля Водяного, а неподалік Луганського снайпер поранив військовослужбовця

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 4 грудня, двічі обстріляли позиції українських захисників і поранили одного бійця. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості», ─ йдеться у повідомленні.

Також у штабі інформують, що саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 84 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики обстрілювали українських захисників з гранатометів і мінометів.