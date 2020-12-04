На Донбасі снайпер поранив українського військовослужбовця

Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі, його стан стабільний

На Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець дістав поранення внаслідок пострілу ворожого снайпера. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.

«Сьогодні о 10:46 у районі н.п. Луганське (Світлодарськ) унаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець. Наразі він перебуває в лікувальному закладі, його стан стабільний», – зазначено в повідомленні.

СММ ОБСЄ та Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) вже проінформовані про дії бойовиків.

Згідно з повідомленням штабу ООС, ситуація на Донбасі загострилась - бойовики з артилерійських систем та міномету здійснили обстріл позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне