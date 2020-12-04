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    На Донбасі снайпер поранив українського військовослужбовця

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    Штаб ООС: Ситуація на Донбасі загострилась (ілюстративне фото) - На Донбасі снайпер поранив українського військовослужбовця
    Штаб ООС: Ситуація на Донбасі загострилась (ілюстративне фото)
    Генеральний штаб ЗСУ/Flickr

    Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі, його стан стабільний

    На Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець дістав поранення внаслідок пострілу ворожого снайпера. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.

    «Сьогодні о 10:46 у районі н.п. Луганське (Світлодарськ) унаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець. Наразі він перебуває в лікувальному закладі, його стан стабільний», – зазначено в повідомленні.

    СММ ОБСЄ та Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) вже проінформовані про дії бойовиків.

    Згідно з повідомленням штабу ООС, ситуація на Донбасі загострилась - бойовики з артилерійських систем та міномету здійснили обстріл позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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