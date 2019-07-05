Окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними



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За словами дружини Бекірова, 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти свого дідуся

Дружина в’язня Кремля Гульнара Бекірова повідомила, що донька написала 15 заяв на зустріч з батьком

Тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО в окупованому Сімферополі, окупанти не дозволяють побачень із рідними.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію дружини в’язня Кремля Гульнари Бекірової.

«15 заяв написала моя донька на зустріч з батьком, і за 206 днів не надали таку можливість, 15 відмов дали вони. У нас було п’ять судів, була лише можливість на судах побачитись. Ви знаєте, він же за склом, і є можливість лише долоню прикладати до скла», - розповіла дружина Бекірова.

За її словами, 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти свого дідуся.

Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний.