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    Окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними

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    <p>За словами дружини Бекірова, 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти свого дідуся</p> - Окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними

    За словами дружини Бекірова, 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти свого дідуся

    Дружина в’язня Кремля Гульнара Бекірова повідомила, що донька написала 15 заяв на зустріч з батьком

    Тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО в окупованому Сімферополі, окупанти не дозволяють побачень із рідними.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію дружини в’язня Кремля Гульнари Бекірової.

    «15 заяв написала моя донька на зустріч з батьком, і за 206 днів не надали таку можливість, 15 відмов дали вони. У нас було п’ять судів, була лише можливість на судах побачитись. Ви знаєте, він же за склом, і є можливість лише долоню прикладати до скла», - розповіла дружина Бекірова.

    За її словами, 12-річна онука, прийшовши з суду, плакала, що не може обійняти свого дідуся.

    Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

    За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний. 

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