Суд відпустив з тюрми кримського депутата, якого раніше засудили за держзраду – ЗМІ



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Василя Ганиша лише у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання

Прокуратура вже подала апеляцію

Богунський районний суд Житомира достроково відпустив з в'язниці єдиного засудженого за держзраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Його засудили до 12 років ув'язнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в прокуратурі.

Зазначимо, що Ганиша лише у вересні відправили в колонію у Житомирській області для відбування покарання.

«Але ось на днях ми дізнаємося, що Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я», - повідомило джерело в прокуратурі.

За словами співрозмовника, суд виніс рішення незаконно, використовуючи медичну довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.

Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення.

Ганиш - єдиний кримський депутат, який був затриманий на території материкової України і отримав покарання за держзраду у вигляді реального тюремного терміну.

Нагадаємо, в липні Ганиша затримали і помістили в Лук'янівське СІЗО.