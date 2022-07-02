Окупанти поблизу Токмака влаштували між собою перестрілку, є загиблі

Окупанти сваряться, бо не можуть поділити награбоване майно

Біля тимчасово окупованого Токмака сталася перестрілка між окупантами. Внаслідок сутички загинули чотири окупанти загинули та ще 10 отримали порання.

Про перестрілку розповів пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.

«Поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ який переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинуло чотири та отримали поранення близько 10 окупантів», — повідомили в Запорізькій ОВВА.

За даними української розвідки, кількість таких конфліктів на тимчасово захоплених територіях збільшується. Причиною сутичок між солдатами РФ стають етнічні чвари і поділ награбованого майна українців. Під впливом «алкогольного та наркотичного сп'яніння» окупанти зі зброєю в руках захищають вкрадені речі.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у Запорізькій області російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію.