Не хочуть воювати за Росію: в ОРДО мобілізовані влаштували стрілянину з військовими РФ

В окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину. Про це повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

«Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО, стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом». У зв'язку з цим готуються акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань», – зазначила Денісова.