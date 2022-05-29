Не хочуть воювати за Росію: в ОРДО мобілізовані влаштували стрілянину з військовими РФ
«Військова прокуратора» розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію
В окупованих районах Донецької та Луганської областей чоловіки, яких намагаються примусово відправити на війну в Україну, не хочуть воювати за РФ і масово опираються. Були випадки, коли навіть влаштовували стрілянину. Про це повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
«Від правозахисників, які працюють в ОРДЛО, стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом». У зв'язку з цим готуються акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань», – зазначила Денісова.
Повідомляється, що вже були зафіксовані випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.
«Військова прокуратора» ОРДО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію.
«Правозахисники повідомляють, що за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю», – додає Уповноважена ВР.
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину Херсонської області, планують провести мобілізацію чоловіків на непідконтрольній Києву території. Росіяни намагаються змусити місцевих співпрацювати з окупаційною владою.
Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.