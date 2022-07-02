Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня

Окупанти гатять по Луганщині та Донеччині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Чернігівщина

Вночі – мінометний обстріл території біля села Бучки (Новгород-Сіверська громада), артилерійський обстріл території біля села Грем’яч (Новгород-Сіверська громада).

Харківщина

Близько 4 години ранку окупанти нанесли кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає.

По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони. Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, с. Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в м. Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок.

Загалом за добу в Харківській області 3 поранених: 2 – Ізюмський район, 1 – Чугуївський, м. Дергачі – 1.

Луганщина

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Загиблих та поранених немає. Інформація оновлюється.

Донеччина

За добу – 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган».

Обстріляні:

Бахмут (житловий сектор, торговий центр «Україна», школа);

Авдіївка (житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив);

Слов'янськ (житловий сектор);

низка населених пунктів, серед яких смт Північне, смт Південне, Олександрівка та інші.

Пошкоджено 52 об’єкти За добу 3 загиблих 11 поранених цивільних (серед них – 11-річна дитина).

Миколаївщина

Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Ситуація критична: багато населених пунктів без води і світла, виїжджати та в’їжджати в села не має можливості. Без шкіл і дитсадків, лікарень, доріг, а також з пошкодженими будинкам і замінованими полями – такі наслідки несуть бойові дії жителям більшої частини Херсонщини.

Читайте також: ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині