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    Окупанти попросили «тиші» і спровокували обстріл: поранений боєць ЗСУ

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    Окупанти попросили «тиші» і спровокували обстріл: поранений боєць ЗСУ

    Навідник-оператор бойової машини солдат Валерій Булатов отримав осколкові поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу та евакуювали, загрози для його життя немає

    Зранку 14 квітня, у зв’язку з необхідністю вивезення з населеного пункту Голубівське (колишній Кіровськ) небіжчика, окупанти запросили режим «тиші» до 16:00. Про це в понеділок, 15 квітня, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

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    «Діючи підступно та прикриваючись розташуванням патрулів ОБСЄ на окупованій території Луганської області, по опівдні, порушуючи взяті на себе зобов'язання, противник з метою здобути більш вигідне положення у смузі забезпечення, розпочав приховане переміщення груп піхоти в напрямку позицій батальйону, що захищає Україну поблизу населеного пункту Новотошківське. При цьому він продовжував надавати до офісу СММ ОБСЄ запити на припинення підрозділами Об'єднаних сил вогню у відповідь», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що помітивши пересування противника, навідник-оператор бойової машини солдат Валерій Булатов разом з товаришами, які знаходились на взводному опорному пункті, упереджувальним вогнем примусили ворожу піхоту відступити.

    Прикриваючи свій відступ, окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Одна з гранат вибухнула поблизу позиції Булатова. Військовослужбовець отримав осколкові поранення.

    Йому була надана невідкладна медична допомога та організовано евакуацію. Загрози для життя українського бійця немає.

    У штабі зазначили, що за проявлену відвагу Булатов буде представлений до нагородження.

    Як повідомлялось, російське окупаційне командування, під виглядом командно-штабного навчання з питань «територіальної оборони», планує приховано провести чергову мобілізацію на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях

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