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    Російське командування проводить на окупованих територіях «приховану мобілізацію»

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    Російське командування проводить на окупованих територіях «приховану мобілізацію»

    Проведення у такий спосіб мобілізації викликає обурення серед місцевого населення, особливо серед громадян, які опинилися під загрозою призову у зв’язку зі збільшенням до 65 років призовного віку

    Російське окупаційне командування, під виглядом командно-штабного навчання з питань «територіальної оборони», планує приховано провести чергову мобілізацію на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

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    Зокрема, упродовж 15-23 квітня ц.р. заплановано розгортання т.зв. «мобілізаційними департаментами ДНР/ЛНР» штабів територіальної оборони.

    Крім того, 15-17 квітня ц.р. триватимуть навчання з цивільної оборони із залученням усіх т.зв. «республіканських силових структур». При цьому, у ході зазначених заходів вводитиметься посилений адміністративно-поліцейський режим з наданням т.зв. «правоохоронним органам» додаткових повноважень щодо розшуку та затримання громадян, які уникають призову на військову службу в складі російсько-окупаційних військ.

    «Проведення у такий спосіб мобілізації викликає обурення серед місцевого населення, особливо серед громадян, які опинилися під загрозою призову у зв’язку зі збільшенням до 65 років призовного віку, та молоді, яку замість продовження навчання і отримання професії буде призвано на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

    Напередодні повідомлялось, що командування російсько-окупаційних військ під виглядом занять з бойової готовності, підвищило інтенсивність тренувань артилерійських і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ щодо прихованого висування на передові позиції.

    Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброюрозгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

    Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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