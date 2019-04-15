На Донбасі окупанти гатять із мінометів та ПТРК, втрат немає



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Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил

Збройні формування Росії за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

«Ворог обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських військ: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – двічі у районі населеного пункту Водяне; з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Невельське; з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Широкине; зі станкових протитанкових гранатометів – на околицях міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм, – поблизу населеного пункту Золоте-4; з протитанкових ракетних комплексів, – поблизу населеного пункту Ккримське; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новотошківське; з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Новолуганське.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 14 квітня чотирьох окупантів було знищено, трьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.