Українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі



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Обстріл зафіксовано в районі Водяного, Невельського, Широкиного, Авдіївки, Кримського, Золотого-4, Новотошківського і Новолуганського

14 квітня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння

На Донбасі у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) українські військові ліквідували чотирьох бойовиків. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що вчора окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

«Обстріл зафіксовано в районі Водяного, Невельського, Широкиного, Авдіївки, Кримського, Золотого-4, Новотошківського і Новолуганського. У результаті обстрілів поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, 14 квітня чотирьох бойовиків знищили, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти гатять із мінометів та ПТРК, втрат немає. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

Також повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала заборонене озброєння на окупованому Донбасі.