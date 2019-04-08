Окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня



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Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму Фото: Крим.Реалії

Крім військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, Росгвардії, в параді візьмуть участь школярі з російського руху «Юнармія»

Російські військові 9 травня проведуть у містах Криму паради з нагоди святкування закінчення Другої світової війни. У заходах візьмуть участь близько п'яти тисяч російських військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

В парадах будуть задіяні танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-82А і БТР-80, берегові ракетні комплекси «Бастіон», розвідкомплекси «Моноліт» і «Мінерал», пускові установки комплексу ППО С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир», гаубиці «Мста» і «Д-30», системи залпового вогню «Град-М», бронеавтомобілі «Тигр» і «Рись».

У Севастополі парад прийматиме командувач Чорноморського флоту Росії, віце-адмірал Олександр Моїсєєв.

Зазначається, що крім військовослужбовців органів Чорноморського флоту Росії, особового складу морської авіації і ППО, винищувального авіаційного і зенітно-ракетного полків ВПС, а також Росгвардії, в параді візьмуть участь школярі з російського руху «Юнармія».

Зауважимо, що українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

Нагадаємо, 9 травня 2018 року в окупованих Росією Сімферополі, Севастополі та Керчі пройшли військові паради та акції «Безсмертний полк», в яких брали участь, серед інших, школярі та студенти.

Як відомо, в анексованому Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято «День перемоги» як свято перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: Радіо Свобода