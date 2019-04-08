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    Окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня

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    <p>Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму</p> - Окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня

    Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму

    Фото: Крим.Реалії

    Крім військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, Росгвардії, в параді візьмуть участь школярі з російського руху «Юнармія»

    Російські військові 9 травня проведуть у містах Криму паради з нагоди святкування закінчення Другої світової війни. У заходах візьмуть участь близько п'яти тисяч російських військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

    Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

    В парадах будуть задіяні танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-82А і БТР-80, берегові ракетні комплекси «Бастіон», розвідкомплекси «Моноліт» і «Мінерал», пускові установки комплексу ППО С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир», гаубиці «Мста» і «Д-30», системи залпового вогню «Град-М», бронеавтомобілі «Тигр» і «Рись».

    У Севастополі парад прийматиме командувач Чорноморського флоту Росії, віце-адмірал Олександр Моїсєєв.

    Зазначається, що крім військовослужбовців органів Чорноморського флоту Росії, особового складу морської авіації і ППО, винищувального авіаційного і зенітно-ракетного полків ВПС, а також Росгвардії, в параді візьмуть участь школярі з російського руху «Юнармія».

    Зауважимо, що українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

    Нагадаємо, 9 травня 2018 року в окупованих Росією Сімферополі, Севастополі та Керчі пройшли військові паради та акції «Безсмертний полк», в яких брали участь, серед інших, школярі та студенти.

    Як відомо, в анексованому Криму після 2014 року відзначають радянське і російське свято «День перемоги» як свято перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Джерело: Радіо Свобода

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