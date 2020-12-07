Окупанти сьогодні відкривали вогонь біля Водяного

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Бойовики стріляли із автоматичного станкового гранатомета

На Донбасі проросійські бойовики сьогодні двічі порушували перемир'я. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне бойовики здійснили неприцільний обстріл українських позицій. Вогонь відкривався з автоматичного станкового гранатомета.

На збройні провокації з боку окупантів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, бойовики зміцнюють позиції у тимчасово окупованій Горлівці в бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.