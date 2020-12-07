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    Окупанти сьогодні відкривали вогонь біля Водяного

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    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали - Окупанти сьогодні відкривали вогонь біля Водяного
    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

    Бойовики стріляли із автоматичного станкового гранатомета

    На Донбасі проросійські бойовики сьогодні двічі порушували перемир'я. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Так, недалеко від населеного пункту Водяне бойовики здійснили неприцільний обстріл українських позицій. Вогонь відкривався з автоматичного станкового гранатомета.

    На збройні провокації з боку окупантів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

    Крім того, бойовики зміцнюють позиції у тимчасово окупованій Горлівці в бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне.

    В результаті обстрілу ворожих жоден український військовий не постраждав.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл агресія військові
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