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    Думки вголос

    Листи з Луганська. Україна під забороною, але вона досі нас годує

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    • Розсилка
    <p>У 20-й елітній школі, 20 із 30 батьків першокласників написали заяви на вивчення української</p> - Листи з Луганська. Україна під забороною, але вона досі нас годує

    У 20-й елітній школі, 20 із 30 батьків першокласників написали заяви на вивчення української

    Чомусь багато хто зберігає шлях для відступу, коли майбутнє дітей бачиться геть зовсім не тут

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

    Мовою оригіналу

    «Я уволилась», – говорит мне подруга врач. Странно, да? Отучиться на самой непростой специальности, приобрести уникальные навыки, чтобы уволиться. Всё прозаично – последние пять лет она работала на 1,75 ставки. Врачи и работники культуры могут брать до двух ставок официально. Дома была один день в неделю. Делала всё, что поручали, работа нравилась – не нравилась только зарплата. Выходило, что опыт и стаж были в плюсе, а в минусе семейная жизнь. Кроме работы ничего не видела, получала 10 000 российских рублей, которые для семьи не были основным доходом. И в поисках альтернативного заработка подвернулась телемедицина, когда можно консультировать в социальных сетях, а зарплату получать на электронные кошельки. График выбираешь сам себе удобный, хоть ночью. Работу выполняешь чётко, работодатель доволен, зарплата идет. И если так срежиссировать свою жизнь, выходит, что можно жить в свое удовольствие. Ноги в тапках, презентабельной нужна только верхняя часть туловища – это если клиент заказывает разговор. А к этой работе подвернулись сайты знакомств, и оказалось, что на такой вот левой работе заработать можно куда больше, чем работая в больнице по трудовой книжке. Проблема оказалась в другом – не каждый, прожив здесь шесть последних лет, сможет, легко относится ко всему происходящему с собственной жизнью. Это длительный затяжной стресс, ощущение, что тебя использовали, что ты был заложником ситуации, что твоя жизнь катится под откос. В общем, как в российской рекламе лекарств: «Психическое здоровье – это важно». Ирония в другом – и сайты знакомств, и телемедицина – это украинские проекты. Такая не афишируемая, но очень удобная работа, когда получаешь в гривне там, где Украина под запретом.

    Другая подруга как-то совсем неожиданно созналась, что тайком занимается с детьми украинским языком. И учеников у неё несколько, а вот родители не всегда расплачиваются деньгами – иногда это бартер, иногда продукты. Но факт в другом, там, где вымарали украинский язык из «государственных» языков, дети продолжают учить украинский язык, чтобы поступать в украинские вузы, чтобы получить в будущем понятный диплом, чтобы иметь выбор.

    В 20-й школе, долго считавшейся элитной, 20 из 30 родителей превоклашек написали заявления на изучение украинского языка их детьми. На уровне факультатива, устно, всего раз в неделю.  Но это как мостик, когда есть выбор, есть другая реальность и шанс что-то изменить.

    И отчего-то очень многие сохраняют эти тайные отступные ходы, когда будущее детям видится никак не здесь. И об этом не принято говорить вслух, но самые предусмотрительные родители ищут репетиторов, покупают книги, находят возможности учить детей. Как будто есть две плоскости жизни – очевидная всем здесь и тайная в Украине. И твой сосед может часами говорить с тобой обо всем, а потом ты узнаешь, что его ребёнок выехал учиться в Украину. И об этом он не сказал тебе ни слова – здесь это табуированная тема. И о том, что заработок идёт из Украины и есть репетиторство с учителями украинского, тоже тайна. И всё тот же сосед как-то невзначай и мимоходом сказал: «Если ты планируешь жить здесь, не ищи вариантов работы в Украине. Поверь, всё это когда-то будет использовано против тебя».

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    Теги: окупанти пенсіонери Донбас ЛНР зарплата війна Україна
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