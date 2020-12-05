«Тиша» на Донбасі: окупанти відкривали вогонь п'ять разів

На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Станом на 17.00 5 грудня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Противник стріляв поблизу Шумів, Водяного, Авдіївки, Мар'їнки. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.

На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.