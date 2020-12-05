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    «Тиша» на Донбасі: окупанти відкривали вогонь п'ять разів

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    На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь - «Тиша» на Донбасі: окупанти відкривали вогонь п'ять разів
    На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь

    Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Станом на 17.00 5 грудня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Противник стріляв поблизу Шумів, Водяного, Авдіївки, Мар'їнки. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

    Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.

    На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь.

    Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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